Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Кутицкий: при Личке у меня появилась большая уверенность

Игрок «Динамо» Кутицкий: при Личке у меня появилась большая уверенность
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний опорный полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о работе с чешским специалистом Марцелом Личкой, занимающим пост главного тренера бело-голубых.

«Марцел всегда говорит, что надо не бояться играть впереди. У меня при Марцеле большая уверенность появилась. Он поддерживал, где‑то подсказывал в каких‑то ситуациях. Были ошибки, понятное дело, но я не обращал внимания и двигался только дальше. С каждой игрой у меня появлялось больше уверенности. Сейчас я стал более спокойным», — сказал Кутицкий в эфире «Матч ТВ».

Александр является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне на его счету 21 матч в составе московского клуба, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 1,5 млн.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Кутицкий объяснил, почему считает Тюкавина сильнее Смолова и Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android