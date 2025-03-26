Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Трезеге собирается баллотироваться на пост президента «Ривер Плейт»

Давид Трезеге собирается баллотироваться на пост президента «Ривер Плейт»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге собирается баллотироваться на пост президента аргентинского клуба «Ривер Плейт», сообщает L`Equipe со ссылкой на TNT Sport. Француз выступал за клуб из Буэнос-Айреса с 2012 по 2014 год.

По информации источника, Трезеге находится в поиске нового футбольного проекта после ухода из структуры туринского клуба в 2021-м. В данный момент экс-форвард готовит свою команду к выборам, которые пройдут в декабре 2025 года.

Трезеге долгое время играл за «Ювентус», в составе которого оказался самым результативным иностранцем в истории клуба. Давид выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил «золотой» гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счётом 2:1. В составе «Ривер Плейт» нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 17 голов.

Материалы по теме
Бывший форвард «Ривер Плейт» призвал клуб подписать Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android