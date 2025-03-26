Давид Трезеге собирается баллотироваться на пост президента «Ривер Плейт»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге собирается баллотироваться на пост президента аргентинского клуба «Ривер Плейт», сообщает L`Equipe со ссылкой на TNT Sport. Француз выступал за клуб из Буэнос-Айреса с 2012 по 2014 год.

По информации источника, Трезеге находится в поиске нового футбольного проекта после ухода из структуры туринского клуба в 2021-м. В данный момент экс-форвард готовит свою команду к выборам, которые пройдут в декабре 2025 года.

Трезеге долгое время играл за «Ювентус», в составе которого оказался самым результативным иностранцем в истории клуба. Давид выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил «золотой» гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счётом 2:1. В составе «Ривер Плейт» нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 17 голов.