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Четыре футболиста «Реала» — в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги — источник

Четыре игрока мадридского «Реала» возглавили рейтинг зарплат чемпионата Испании. Список самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги был опубликован французским изданием L'Equipe. Помимо игроков «Королевского клуба», в рейтинге присутствуют по одному представителю от «Барселоны» и «Атлетико».

По данным источника, форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе с зарплатой € 2,67 млн в месяц является самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Второе место занимает одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус Жуниор, который зарабатывает € 2,5 млн в месяц. Тройку лидеров замкнул нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, его зарплата составляет € 2,17 млн.

Самые высокооплачиваемые футболисты испанской Ла Лиги в сезоне-2024/2025:

1. Килиан Мбаппе («Реал») — € 2,67 млн

2. Винисиус Жуниор («Реал») — € 2,5 млн

3. Роберт Левандовски («Реал») — € 2,17 млн

4. Давид Алаба («Реал») — € 1,88 млн

5. Джуд Беллингем («Реал»), Ян Облак («Атлетико») — € 1,67 млн