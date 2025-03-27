Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре футболиста «Реала» — в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги — источник

Четыре футболиста «Реала» — в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Четыре игрока мадридского «Реала» возглавили рейтинг зарплат чемпионата Испании. Список самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги был опубликован французским изданием L'Equipe. Помимо игроков «Королевского клуба», в рейтинге присутствуют по одному представителю от «Барселоны» и «Атлетико».

По данным источника, форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе с зарплатой € 2,67 млн в месяц является самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Второе место занимает одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус Жуниор, который зарабатывает € 2,5 млн в месяц. Тройку лидеров замкнул нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, его зарплата составляет € 2,17 млн.

Самые высокооплачиваемые футболисты испанской Ла Лиги в сезоне-2024/2025:

1. Килиан Мбаппе («Реал») — € 2,67 млн
2. Винисиус Жуниор («Реал») — € 2,5 млн
3. Роберт Левандовски («Реал») — € 2,17 млн
4. Давид Алаба («Реал») — € 1,88 млн
5. Джуд Беллингем («Реал»), Ян Облак («Атлетико») — € 1,67 млн

Материалы по теме
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЛЧ. «Реал» не фаворит!
Истории
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЛЧ. «Реал» не фаворит!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android