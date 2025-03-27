Кутицкий признался, что видит в Глебове будущего лидера «Динамо»

23-летний опорный полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о новичке бело-голубых Даниле Глебове, ранее выступавшем в составе «Ростова». Отметим, что Глебов был капитаном ростовчан.

— Расскажи о первых днях Глебова в коллективе.

— Отлично зашёл в команду. Его знают практически все. С кем‑то он лично знаком, с Фомой [Фоминым], со Скопой [Скопинцевым], с Макаровым. Позитивный человек, общается, где‑то подсказывает как опытный игрок. Отличный парень.

— Видишь ли ты в Глебове будущего лидера «Динамо»?

— Наверное, нужно время, чтобы чуть‑чуть освоиться, понятное дело, но если так присматриваться, то, скорее всего, да, вижу, потому что он уже начинает проявлять свои лидерские качества. Думаю, что в скором времени будет ещё больше подсказывать, — сказал Кутицкий в эфире «Матч ТВ».

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 31 декабря 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 8 млн.