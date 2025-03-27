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Опубликован рейтинг зарплат тренеров Ла Лиги, Анчелотти — второй, Флик — третий

Главные тренеры «Реала» и «Барселоны» Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Испании. Рейтинг зарплат испанской Ла Лиги был опубликован французским изданием L'Equipe.

Зарплата главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, по данным источника, составляет € 910 тыс. в месяц. Его коллега из «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получает немного меньше — € 830 тыс. Самым высокооплачиваемым тренером в испанской Ла Лиге является аргентинский специалист Диего Симеоне из «Атлетико».

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров испанской Ла Лиги в сезоне-2024/2025:

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 2,17 млн

2. Карло Анчелотти («Реал») — 0,91 млн

3. Ханс-Дитер Флик («Барселона») — 0,83 млн.