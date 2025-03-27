Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликован рейтинг зарплат тренеров Ла Лиги, Анчелотти — второй, Флик — третий

Опубликован рейтинг зарплат тренеров Ла Лиги, Анчелотти — второй, Флик — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Главные тренеры «Реала» и «Барселоны» Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Испании. Рейтинг зарплат испанской Ла Лиги был опубликован французским изданием L'Equipe.

Зарплата главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, по данным источника, составляет € 910 тыс. в месяц. Его коллега из «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получает немного меньше — € 830 тыс. Самым высокооплачиваемым тренером в испанской Ла Лиге является аргентинский специалист Диего Симеоне из «Атлетико».

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров испанской Ла Лиги в сезоне-2024/2025:

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 2,17 млн
2. Карло Анчелотти («Реал») — 0,91 млн
3. Ханс-Дитер Флик («Барселона») — 0,83 млн.

Материалы по теме
«На них висел ярлык неудачников». А вы вообще помните «Атлетико» до эпохи Симеоне?
«На них висел ярлык неудачников». А вы вообще помните «Атлетико» до эпохи Симеоне?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android