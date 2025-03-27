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Игрок «Спартака» Зобнин поделился мнением о 21-летнем Данииле Зорине

Игрок «Спартака» Зобнин поделился мнением о 21-летнем Данииле Зорине
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о футболисте московского клуба Данииле Зорине, выступающем на правах аренды за грозненский «Ахмат».

«Даня Зорин — хороший футболист, молодой, перспективный, конечно, ему играть нужно. Если ему сказали в «Ахмате», что он будет играть, то, наверное, это нормальное решение — уйти туда. Может, научится на новой позиции играть. Мне кажется, для Зорина ближайший матч со «Спартаком» — дополнительная мотивация», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

21-летний Зорин перебрался в «Ахмат» в зимнее трансферное окно. За это время полузащитник успел принять участие в четырёх встречах грозненцев, в которых забил один гол.

30 марта «Ахмат» на своём поле будет принимать московский «Спартак». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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