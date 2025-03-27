«Всё ещё футболист, но чувствую себя ветеранчиком». Зобнин — о своей роли в «Спартаке»

31-летний полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о своей роли в команде. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах красно-белых, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Я самый возрастной футболист в команде после Саши Довбни. Большой опыт имеется за спиной. Я помогаю ребятам, команде, тренерскому штабу, если это нужно. Всего себя отдаю «Спартаку», играю я или нет. Я по-прежнему футболист, хотя у меня стало меньше игрового времени. Чувствую себя ветеранчиком, особенно после того, как Селихов ушёл. Сейчас все ребята молодые, я старше лет на шесть, наверное, каждого. Но всё равно у меня есть силы помогать на поле. Когда не попадаю в состав, всегда расстраиваюсь», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».