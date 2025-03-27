В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 вошли только игроки «ПСЖ» — L'Equipe

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1. Как сообщает L'Equipe, зарплата экс-игрока «Барселоны» в парижском клубе составляет € 1,5 млн в месяц. В топ-10 рейтинга входят только игроки «ПСЖ».

Тройку лидеров вместе с Дембеле составляют защитники парижан Маркиньос и Лукас Эрнандес с зарплатами € 1,12 млн и € 1,1 млн соответственно. На шестом месте в рейтинге находится экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, он зарабатывает € 900 тыс. в месяц.

На 11-й строчке в рейтинге также располагается футболист «ПСЖ» — Брэдли Баркола. Его оклад равен € 550 тыс. 12-е место между собой делят Дезире Дуэ («ПСЖ»), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (оба — «Марсель») и Александр Ляказетт («Лион»). Каждый из них зарабатывает по € 500 тыс. в месяц.

Самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1 в сезоне-2024/2025:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») — € 1,5 млн

2. Маркиньос («ПСЖ») — € 1,12 млн

3. Лукас Эрнандес, Ашраф Хакими (оба — «ПСЖ») — € 1,1 млн

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 0,95 млн

6. Витинья, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ») — € 0,9 млн

8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — € 0,8495 млн

9. Нуну Мендеш («ПСЖ») — € 0,8 млн

10. Преснел Кимпембе («ПСЖ») — € 0,64 млн.