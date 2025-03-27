В «Реале» не знают, что Бразилия вновь предложила Анчелотти возглавить сборную — источник

В мадридском «Реале» ничего знают о каких-либо контактах между главным тренером Карло Анчелотти и Бразильской конфедерацией футбола. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, Бразилия уже связалась с Анчелотти и сделала ему устное предложение возглавить «пентакампеонов» перед чемпионатом мира 2026 года. Отмечается, что итальянский специалист пока не исключил данную возможность.

Ранее сборная Бразилии уже рассматривала итальянского специалиста в качестве тренера ещё до назначения Доривала Жуниора, однако Анчелотти предпочёл остаться в мадридском «Реале».

На данный момент сборная Бразилии после разгромного поражения от Аргентины (1:4) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице квалификации к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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