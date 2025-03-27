Тренер Аргентины отреагировал на провокационные слова форварда сборной Бразилии Рафиньи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал провокационные слова форварда сборной Бразилии Рафиньи перед матчем (4:1) отбора ЧМ-2026.
«Это игра Бразилия — Аргентина, и нет нужды делать заявления, чтобы вести себя так. Мы играли так не поэтому. Я прощаю Рафинью, потому что знаю, что он не делал этого намеренно. Он защищает свою национальную команду и свой клуб. В конце концов, с заявлениями или без них, Аргентина собиралась играть в нашу игру, и я прощаю его, потому что уверен, что он не хотел никого обидеть», — приводит слова Скалони TNT Sports.
Перед матчем нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.
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