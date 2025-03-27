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Тренер Аргентины отреагировал на провокационные слова форварда сборной Бразилии Рафиньи

Тренер Аргентины отреагировал на провокационные слова форварда сборной Бразилии Рафиньи
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал провокационные слова форварда сборной Бразилии Рафиньи перед матчем (4:1) отбора ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

«Это игра Бразилия — Аргентина, и нет нужды делать заявления, чтобы вести себя так. Мы играли так не поэтому. Я прощаю Рафинью, потому что знаю, что он не делал этого намеренно. Он защищает свою национальную команду и свой клуб. В конце концов, с заявлениями или без них, Аргентина собиралась играть в нашу игру, и я прощаю его, потому что уверен, что он не хотел никого обидеть», — приводит слова Скалони TNT Sports.

Перед матчем нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.

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