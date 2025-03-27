«Нужны перемены. Я уже играл на ЧМ и проиграл его». Винисиус — после разгрома от Аргентины

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о поражении национальной команды в матче 14-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:4.
«Нам нужно всё переосмыслить. Мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Давайте немного подумаем о том, что мы сделали на поле. Мы играли очень плохо, а Аргентина показала отличную игру перед своими болельщиками. Нам нужно переосмыслить всё… Нужны перемены. Я играл на чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть ещё один», — приводит слова Винисисуса AS.
На данный момент бразильская сборная расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице отбора к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. У подопечных Доривала Жуниора 21 очко.
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