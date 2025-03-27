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Тренер Бразилии прокомментировал разгромное поражение в матче с Аргентиной в отборе к ЧМ

Тренер Бразилии прокомментировал разгромное поражение в матче с Аргентиной в отборе к ЧМ
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился мнением о матче с национальной командой Аргентины в рамках 14-го тура южноамериканского отбора к чемпионату мира — 2026. Встреча завершилась разгромным гостевым поражением «пентакампеонов» со счётом 1:4.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

«Это значительное поражение. Я должен в этом признаться. Я осознаю серьёзность ситуации, но я сильно верю в свою работу, в развитие всего этого. Это сложный и трудный процесс. Но я не сомневаюсь, что мы найдём правильный путь. На протяжении всех лет и с тем опытом, который у меня есть в футболе, это, возможно. Сейчас самый деликатный момент. Я никогда не сдаюсь и всегда добивался значительных успехов в клубах, которые возглавлял», — приводит слова Доривала AS.

После 14 туров бразильская сборная занимает четвёртое место в таблице квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт на территориях США, Канады и Мексики. Аргентина с 32 очками идёт в лидерах и уже обеспечила себе досрочный выход на мундиаль.

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