Паредес – о словах Рафиньи: не надо говорить такое, если не можешь доказать на поле
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о провокационных словах нападающего сборной Бразилии Рафиньи перед матчем (4:1) отбора ЧМ-2026.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4' 2:0 Фернандес – 12' 2:1 Кунья – 26' 3:1 Мак Аллистер – 37' 4:1 Симеоне – 71'
«Не стоит говорить об этом заранее, не нужно говорить такие вещи, если не можешь доказать их на поле. Нам это отправили это в общую группу, и мы это обсудили. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, мы отстаиваем себя, и мы сделали это снова», — приводит слова Паредеса Goal.
Перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.
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