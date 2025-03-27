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Паредес – о словах Рафиньи: не надо говорить такое, если не можешь доказать на поле

Паредес – о словах Рафиньи: не надо говорить такое, если не можешь доказать на поле
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о провокационных словах нападающего сборной Бразилии Рафиньи перед матчем (4:1) отбора ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

«Не стоит говорить об этом заранее, не нужно говорить такие вещи, если не можешь доказать их на поле. Нам это отправили это в общую группу, и мы это обсудили. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, мы отстаиваем себя, и мы сделали это снова», — приводит слова Паредеса Goal.

Перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.

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