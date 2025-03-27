Паредес – о словах Рафиньи: не надо говорить такое, если не можешь доказать на поле

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о провокационных словах нападающего сборной Бразилии Рафиньи перед матчем (4:1) отбора ЧМ-2026.

«Не стоит говорить об этом заранее, не нужно говорить такие вещи, если не можешь доказать их на поле. Нам это отправили это в общую группу, и мы это обсудили. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, мы отстаиваем себя, и мы сделали это снова», — приводит слова Паредеса Goal.

Перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами. По ходу встречи форвард «Барселоны» нередко конфликтовал с игроками Аргентины, которых задели эти слова.