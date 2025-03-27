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«Праздник удался». Семшов высказался о матче Россия — Замбия

«Праздник удался». Семшов высказался о матче Россия — Замбия
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Российский тренер и бывший футболист Игорь Семшов поделился эмоциями о товарищеском матче, в котором сборная России разгромила национальную команду Замбии со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Праздник удался. Пришли болельщики, им понравилось. Ребята молодцы, что не остановились, а играли до конца матча, когда уже понятно было, что мы выиграем. Я сам был на матче, и видел, как болельщики радовались, что футболисты сборной России старались забить как можно больше», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России одержала восемь подряд побед в товарищеских матчах с общей разницей 44:0. Следующий матч команды Валерия Карпина со сборной Нигерии состоится 6 июня.

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