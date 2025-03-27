Тренер сборной России назвал две причины вызова 36-летнего Дзюбы в национальную команду

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о решении нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать на мартовские сборы 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Дзюба был вызван по спортивному принципу. Он забил в нескольких матчах подряд в РПЛ. А ранее он столько не забивал. Также получил травму Тюкавин, конкурент по позиции центрального нападающего. В первую очередь тут спортивный принцип, но также Дзюба помог привлечь внимание к матчу с Гренадой. И это удалось сделать. Карпина попросили за Дзюбу? Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В мартовских товарищеских матчах российская сборная встретилась с командами Гренады и Замбии, одержав две разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. 36-летний Артём Дзюба участвовал только в одной из встреч, выйдя на поле с капитанской повязкой в игре против Гренады. Он забил гол, который стал 31-м в его карьере за национальную команду, установив новый рекорд.

Как сборная России играет при Карпине: