Радимов объяснил, почему не будет проведён матч между сборной России и командой Медиалиги

Бывший российский футболист Владислав Радимов опубликовал подробный пост, где объяснил, почему сборная России не может сыграть со сборной Медиалиги в товарищеском матче после игры национальной команды с Замбией (5:0).

«Играть со сборной Медиалиги нашей сборной не нужно. По крайней мере пока. У Медиалиги нет ни одного аргумента в пользу этого матча. Вот ни одного!

Во-первых, сборная Медиалиги так и продолжает пока существовать эфемерно, но на поле ее не было уже полтора года, а обещанные выезды в Венесуэлу и Китай ожидаемо не случились. Теперь ждём лета и матча с «Сантосом» Неймара.

Второе — спортивный уровень. Его на этой неделе четко показал «Краснодар», который даже без сборников в составе, но основной обоймой, разнёс «Амкал» 6:1. Лидер РПЛ и лидер Медиафутбола показали разницу в спортивном уровне лиг.

Ещё один аргумент Медиалиги, который они часто используют — этот матч был бы интересен зрителям. Не спорю, но скажу, что матчи нашей сборной даже с такими соперниками как Гренада, Замбия, Куба и многие другие собирают трибуны, точно имеют рейтинги и просмотры на ТВ, а уж то, какое шоу сегодня было перед матчем — я был просто в восторге!

Получается, что спортивной составляющей у матча сборной России и сборной Медиалиги нет, там будет точно такой же разгром. А другие составляющие — медиа, зрители, шоу и так далее — у сборной отлажены и без матча с Медиалигой.

Я был на финале Медиалиги и был под впечатлением от количества зрителей и атмосферы. Не меньшее впечатление я получил и сегодня, даже на матче с соперником, название которого перед игрой перепутал! Но пока, кажется, что Медиалига и наша сборная — две классных, ярких, что важно, самодостаточных вселенных, но пока не требующих того, чтобы они пересекались!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В последних восьми товарищеских матчах сборная России одержала восемь побед с общей разницей 44:0. Следующая игра команды Валерия Карпина пройдёт со сборной Нигерии 6 июня.

Как сборная России играет при Карпине: