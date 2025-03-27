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«Ноттингем Форест» готов заплатить € 75 млн за трансфер Виктора Осимхена — TEAMtalk

«Ноттингем Форест» готов заплатить € 75 млн за трансфер Виктора Осимхена — TEAMtalk
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Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» включился в борьбу за подписание нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена, который на данный момент выступает в аренде за «Галатасарай». Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По информации источника, «лесники» намерены заплатить € 75 млн итальянскому клубу, чтобы опередить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в борьбе за 26-летнего нигерийского нападающего.

«Галатасарай» арендовал Осимхена у «Наполи» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне в активе нападающего 26 голов и пять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Осимхену со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Также игроком всё ещё интересуется «ПСЖ», который вёл борьбу за игрока летом 2024 года. Трансферная стоимость нигерийца, по версии портала Transfermаrkt, составляет € 70 млн.

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