Вратарь сборной Аргентины толкнул Рафинью перед уходом в раздевалку

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес толкнул крайнего нападающего «Барселоны» и бразильской национальной команды Рафинью, когда игрок отправлялся в раздевалку после очного матча 14-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, который завершился разгромной победой «альбиселесте» (4:1).

После финального свистка Мартинес подбежал к бразильцу, подтолкнул его, в связи с чем Рафинью пошатнуло. Вингер сине-гранатовых выразил недовольство партнёру голкипера по сборной Леандро Паредесу. После чего между игроками завязалась небольшая потасовка.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что ранее во втором тайме Рафинья после борьбы с защитником Аргентины Николасом Тальяфико совершил толчок аргентинца. К месту контакта подбежал Паредес, который сразу встал на защиту своего партнёра по сборной. Бразильцы не остались в стороне, и некоторое время между игроками продолжалась словесная перепалка.

Напомним, перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами.

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