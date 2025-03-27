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Вратарь сборной Аргентины толкнул Рафинью перед уходом в раздевалку

Вратарь сборной Аргентины толкнул Рафинью перед уходом в раздевалку
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес толкнул крайнего нападающего «Барселоны» и бразильской национальной команды Рафинью, когда игрок отправлялся в раздевалку после очного матча 14-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, который завершился разгромной победой «альбиселесте» (4:1).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

После финального свистка Мартинес подбежал к бразильцу, подтолкнул его, в связи с чем Рафинью пошатнуло. Вингер сине-гранатовых выразил недовольство партнёру голкипера по сборной Леандро Паредесу. После чего между игроками завязалась небольшая потасовка.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что ранее во втором тайме Рафинья после борьбы с защитником Аргентины Николасом Тальяфико совершил толчок аргентинца. К месту контакта подбежал Паредес, который сразу встал на защиту своего партнёра по сборной. Бразильцы не остались в стороне, и некоторое время между игроками продолжалась словесная перепалка.

Напомним, перед игрой нападающий сборной Бразилии Рафинья заявил, что его команда разберётся с аргентинцами.

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