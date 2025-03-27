Мхитарян рассказал подробности о будущем на фоне слухов о продлении контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своём будущем, не исключив возможность продления контракта с «нерадзурри».

«Моя идея заключается в том, чтобы завершить карьеру на высоком уровне. Играть соответствуя «Интеру» и его целям. Давайте дождёмся окончания сезона. Продление контракта до 2027 года? Почему бы и нет, но всё зависит от моего здоровья и того, что я смогу дать команде», — приводит слова Мхитаряна сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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