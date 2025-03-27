Семшов объяснил, за счёт чего сборная Аргентины разгромила Бразилию в отборе к ЧМ

Российский тренер и бывший футболист Игорь Семшов поделился мнением о матче национальной команды Аргентины со сборной Бразилии в рамках 14-го тура южноамериканского отбора к чемпионату мира — 2026. Встреча завершилась разгромным гостевым поражением пентакампеонов со счётом 1:4.

«Аргентина переиграла Бразилию по движению, по созданию моментов и по всем статьям. Меня удивил контраст после матча с Уругваем, где аргентинцы играли на результат и действовали скованно. На матч с Бразилией вышла совершенно другая команда. Хотя, может быть, их просто раскрепостило то, что они гарантировали себе выход на чемпионат мира до матча с Бразилией», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров бразильская национальная команда занимает четвёртую строчку в квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года, который состоится на территории США, Канады и Мексики. Аргентина, набравшая 32 очка, уверенно лидирует и уже гарантировала себе участие в мундиале.

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