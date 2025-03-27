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«Запомню этот день навсегда». Ковачич рассказал о самом счастливом моменте в АПЛ

«Запомню этот день навсегда». Ковачич рассказал о самом счастливом моменте в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал, что чувствовал, когда выиграл трофей английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что выиграть трофей Премьер-лиги — это самое сложное. Всё дело в последовательности, в командной работе изо дня в день.

Я провёл в Англии много лет, выиграть трофей Премьер-лиги непросто, поэтому для меня было удивительно приехать в «Ман Сити» и в первый же год выиграть свой первый трофей Премьер-лиги. Я запомню этот день навсегда», — приводит слова Ковачича официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, хорватский игрок пополнил состав «Сити» в июле 2023 года, куда перешёл из «Челси».

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