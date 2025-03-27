Зобнин сравнил методы работы в сборной России Черчесова и Карпина

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о методах работы в сборной России бывшего главного тренера Станислава Черчесова и нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина.

«У Черчесова не было ничего такого жёсткого. Понятно, что с нас требовали, потому что мы играем в главной команде страны, и это нормально. Мы могли, например, на завтраки не пойти, это было по желанию. Но когда ты приходишь на тренировку, все понимали, что нужно выкладываться. У Карпина было то же самое», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

31-летний Зобнин провёл 41 матч за сборную России. Один матч Роман сыграл при Фабио Капелло в 2015 году, три встречи провёл за команду Карпина и 37 — в команде Черчесова. Футболист не вызывался в национальную команду с осени 2021 года. Всего на его счету шесть результативных передач в футболке сборной.

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Как сборная России играет при Карпине: