Тренер сборной России назвал причину, по которой Дзюба не сыграл с Замбией

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о решении наставника национальной команды Валерия Карпина отзаявить 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу от товарищеского матча с Замбией (5:0).

«Почему Дзюбу не оставили на матч с Замбией? Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре. Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в ходе мартовских товарищеских матчей сборная России провела две игры: с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.

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