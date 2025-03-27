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Стало известно, кто может появиться на футболках игроков «Барселоны» в «эль класико»

Стало известно, кто может появиться на футболках игроков «Барселоны» в «эль класико»
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Во время матча каталонской «Барселоны» с мадридским «Реалом», который пройдёт в рамках 35-го тура чемпионата Испании, могут появиться изображения известной поп-звезды Тейлор Свифт на футболках игроков. Об этом сообщает RAC 1.

По данным источника, в рамках спонсорского соглашения «Барселоны» с музыкальным стриминговым сервисом Spotify на футболках команды во время недавних матчей с мадридским «Реалом» были изображены такие исполнители, как Coldplay, Rolling Stones и Дрейк. Отмечается, что сделка с американской суперзвездой ещё не заключена, но «находится на завершающей стадии». Рассматривались и другие кандидатуры: Эд Ширан и Трэвис Скотт. Но Тейлор Свифт — это та певица, чьё изображение игроки «Барселоны» хотят видеть на своих футболках.

Напомним, по итогам 27 туров каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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