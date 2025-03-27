Зобнин раскрыл, как относится к натурализованным игрокам в сборной России

31-летний хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о натурализованных футболистах в сборной России.

«Моё отношение к натурализованным в сборной? Я бы хотел, чтобы наши ребята играли. Чтобы было много хороших и качественных футболистов именно русских», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

Ранее за национальную команду выступали натурализованные Марио Фернандес (Бразилия), Ари (Бразилия), Маринато Гильерме (Бразилия), Роман Нойштедтер (Германия), Константин Рауш (Германия), Юрий Лодыгин (Греция).

Роман Зобнин провёл 41 матч за сборную России. Всего на его счету шесть результативных передач.

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