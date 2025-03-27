Переводчик ЦСКА Головлёв: Марио Фернандес стал жертвой убеждения, им легко манипулировать

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв впервые рассказал о переговорах с Марио Фернандесом о возвращении в московский клуб и его переходе в «Зенит» в 2023 году.

«Мы делали всё, чтобы он пришёл в ЦСКА. Месяца полтора не вылезали из переговоров. Роман Юрьевич [Бабаев] максимально озадачился этой темой. Но на каком-то этапе позиции не сошлись, и всё пошло так, как пошло. Тот день, когда увидели его финальную подпись, я помню практически по минутам. Мы не хотели верить, что это правда. Мне по-человечески было очень горько. Я убеждал его: «Марио, пожалуйста, послушай Романа Юрьевича. Ты же наш Марио. Мы всё сделаем». А он твердил: «Всё классно и здорово, но…» Как будто глухой со слепым говорил. После стольких лет дружбы мы будто резко отдалились друг от друга. После этих переговоров у меня было полное опустошение. Корил себя: «Что я сделал не так? Какие ещё доводы мог привести?» Поражаюсь Роману Юрьевичу, как он каждый день находил какие-то новые аргументы и силы для продолжения диалога. Мы реально боролись за него.

Мне кажется, он стал жертвой убеждения со стороны других людей. Марио по характеру ведомый, им можно манипулировать. Не то чтобы затуманить ему мозг, но представить ситуацию однобоко. А он слепо в это верит. Я говорил: «Ну как же так легко ты ведёшься на доводы других, когда мы тебе говорим всё как есть?» И по сути дела у него там не задалось. Уверен, что в ЦСКА Марио продлил бы себе карьеру года на два точно. Дома и стены помогают. Я ловил себя на мысли: «Ты же наш Марио! Что с тобой происходит? Кто тебя так переубедил? Вернись». У англичан есть фраза: «Моё сообщение падает на глухие уши». Марио не услышал наш призыв. При этом когда матрос прыгает за борт, каравелла продолжает движение. Может быть, он был одним из лучших, но у корабля свой путь», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Максимом Головлёвым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.