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Переводчик ЦСКА Головлёв рассказал, кто из легионеров серьёзнее всех учит русский язык

Переводчик ЦСКА Головлёв рассказал, кто из легионеров серьёзнее всех учит русский язык
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал, что бразильский левый защитник Мойзес серьёзно учит русский язык.

«Мойзес серьёзно учит русский язык. Он и в интервью говорил, что для него важно погрузиться в культуру страны, в которой живёт, общаться. Вообще он молодец. У него хороший интеллект, в том числе футбольный. Мойзес прилично помогает команде в коммуникации, от него постоянно исходит поддержка, подсказ. Наверное, он действительно отождествляет себя с командой, в которой живёт, и отдаётся ей на 200%. Человек не просто приехал: зарплата капает — и ладно. Мойзес всей душой радеет за общее дело. Это уже какой-то новый виток бразильского профессионализма. Раньше у них не было личных тренеров по фитнесу. А сейчас они следят за питанием, режимом. До мозга костей профессионалы. А коммуникация — одно из обязательных условий успешных выступлений. Мойзес в этом плане один из самых способных футболистов», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Максимом Головлёвым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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