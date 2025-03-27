Переводчик ЦСКА Головлёв рассказал, кто из легионеров серьёзнее всех учит русский язык

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал, что бразильский левый защитник Мойзес серьёзно учит русский язык.

«Мойзес серьёзно учит русский язык. Он и в интервью говорил, что для него важно погрузиться в культуру страны, в которой живёт, общаться. Вообще он молодец. У него хороший интеллект, в том числе футбольный. Мойзес прилично помогает команде в коммуникации, от него постоянно исходит поддержка, подсказ. Наверное, он действительно отождествляет себя с командой, в которой живёт, и отдаётся ей на 200%. Человек не просто приехал: зарплата капает — и ладно. Мойзес всей душой радеет за общее дело. Это уже какой-то новый виток бразильского профессионализма. Раньше у них не было личных тренеров по фитнесу. А сейчас они следят за питанием, режимом. До мозга костей профессионалы. А коммуникация — одно из обязательных условий успешных выступлений. Мойзес в этом плане один из самых способных футболистов», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Максимом Головлёвым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.