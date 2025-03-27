Переводчик ЦСКА Головлёв: за Вагнером и в 40 лет стоит очередь из клубов!

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал о яркой жизни и карьере бывшего футболиста армейцев бразильца Вагнера Лава, который на данный момент выступает в бразильской Серии Б за клуб «Аваи».

«Вагнер рассказывал, что спал с мячом, когда был маленьким. В нём сочетаются полная самоотдача на поле и отвязность в жизни. Почему ему прозвище Лав дали? Он же на сборах в Бразилии умудрился сбежать из тренировочного лагеря: перелез через забор и уехал куда-то куролесить. Человек просто проживал жизнь на максимуме! Вагнер ощущал себя личностью и считал, что может хорошо погулять, а после так же хорошо сыграть. Одно другому у него не мешало. Конечно, это неординарный человек. И он до сих пор играет! Мы недавно общались, и Вагнер сказал, что будет играть до мая, а там, возможно, ещё на год продлит карьеру. Недавно он выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. За ним и в 40 лет стоит очередь — три-четыре команды! В России, кроме Игоря Владимировича, из той плеяды никто уже не играет, а Вагнер на два года старше. Все передряги, в которые он попадал, не только не сломили его, а, наоборот, только придали жизненного импульса», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Бразильский форвард провёл в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделав 38 результативных передач. Также Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).

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