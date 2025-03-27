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«В любой момент может выйти на поле». Зобнин высказался о 37-летнем вратаре Довбне

«В любой момент может выйти на поле». Зобнин высказался о 37-летнем вратаре Довбне
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31-летний хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о 37-летнем вратаре красно-белых Александре Довбне.

«Довбня на тренировках всё тащит, в нём кипит энергия. Голкиперского в нём ещё много, нельзя сказать, что он закончил. В любой момент может выйти на поле. Он полноценный футболист, как и все», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

Напомним, за московский клуб Довбня в этом сезоне ещё участия не принимал.

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в июле 2024-го. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.

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