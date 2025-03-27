«Арсенал» Тула объявил о переходе защитника в белорусский клуб

Защитник Захар Волков перешёл из тульского «Арсенала» в белорусский «МЛ Витебск». Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях.

«Захар, спасибо за работу! 27-летний футболист подписал контракт с нашим клубом минувшим летом. В Первой лиге он провёл 12 матчей.

Благодарим Захара Волкова за профессиональное отношение к футболу и хорошую игру. Желаем ему новых успехов в карьере!» — написано в сообщении.

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 33 очка за 25 матчей. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (53).