Инсайдер Романо высказался о возможности Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ситуации вокруг главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти на фоне слухов о том, что Бразильская конфедерация футбола вновь предложила итальянскому специалисту возглавить национальную команду.

«Бразильская конфедерация футбола всерьёз рассматривает возможность смены тренера, и сейчас позиция Доривала Жуниора находится под вопросом. Главным кандидатом на июль остаётся Карло Анчелотти, как сообщают в Бразилии, однако на данный момент переговоры не ведутся, так как это также зависит от ситуации в «Реале», — написал Романо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Бразилия уже связалась с Анчелотти и сделала ему устное предложение возглавить пентакампеонов перед чемпионатом мира 2026 года. Сам специалист предложение не отклонил.

Ранее бразильская сборная уже рассматривала итальянского тренера в качестве кандидата на пост наставника ещё до назначения Доривала Жуниора. Тем не менее Анчелотти выбрал остаться в мадридском «Реале», отклоняя предложения от национальной команды.

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