«Мне вдвойне больнее». Переводчик ЦСКА Головлёв — об уходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году.

«Сначала Марио попросил отпустить его на рождение ребёнка. Потом он захотел увидеть первые шаги сына, после — поиграть за «Интернасьонал». Всё это время ЦСКА шёл ему навстречу, ждали его. Когда в конце концов мы увидели его подпись под контрактом с «Зенитом» — поняли: всё.

Мне прислали фото — краешек документа с автографом. Я переслал Роману Юрьевичу. Удивительно, но сам Марио на контакт больше не выходил. Общение как отрезало. Единственный раз я с ним пообщался на игре в Питере, когда мы выиграли в чемпионате. Он стоял в подтрибунном помещении. Увидел меня — расплылся в своей широкой улыбке: «Привет, Макс! Как дела?»

На встречных курсах перекинулись парой дежурных слов — и всё. Как будто и не было этих 10 лет. Никто же не знает про наши долгие вечера на базе. Легионер приезжает — будь добр давать результат. А он был один, и, конечно, ему было несладко. Это же всё остаётся за кадром. Мы вместе это время вместе проживали и, наверное, немножечко сошлись характерами. Оттого мне было вдвойне больнее, что всё так получилось», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Максимом Головлёвым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.