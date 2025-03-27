Дюков: в кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планируется обсуждение с другими федерациями вопроса допуска России к международным турнирам. Конгресс УЕФА пройдёт 3 апреля в Белграде (Сербия).
«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Ещё есть время определить состав делегации РФС.
Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», — приводит слова Дюкова ТАСС.
Ранее 57-летний Александр Дюков решил не переизбираться в исполком УЕФА.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.