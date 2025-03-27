Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: в кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России

Дюков: в кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планируется обсуждение с другими федерациями вопроса допуска России к международным турнирам. Конгресс УЕФА пройдёт 3 апреля в Белграде (Сербия).

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Ещё есть время определить состав делегации РФС.

Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее 57-летний Александр Дюков решил не переизбираться в исполком УЕФА.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
УЕФА запустил процесс по возвращению России к международным турнирам — The Independent
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android