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Дюков: в кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планируется обсуждение с другими федерациями вопроса допуска России к международным турнирам. Конгресс УЕФА пройдёт 3 апреля в Белграде (Сербия).

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Ещё есть время определить состав делегации РФС.

Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее 57-летний Александр Дюков решил не переизбираться в исполком УЕФА.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.