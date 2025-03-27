«Очень неприятная команда». Марко Николич — о махачкалинском «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоится 29 марта.

«Махачкалинское «Динамо» — очень неприятная команда. В Махачкале очень тяжёлое поле. Они команда бойцов, это их лучшее качество. Их тренер долго в футболе. Это команда, которая бьётся за каждый мяч и за каждый участок поля. У нас будет очень непростая игра. Соперник действует плотно от обороны, показывает прессинг и физический футбол», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). ЦСКА — шестой. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.