Болельщику, разместившему оскорбительный баннер в адрес Винисиуса, наложен штраф € 2 тыс.
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Комиссия по борьбе с насилием предложила наложить штраф в размере € 2 тыс. и запретить посещать соревнования сроком на четыре месяца человеку, который вывесил баннер с оскорблениями в адрес Винисиуса и употреблял наркотики на стадионе во время матча «Осасуны» с «Реалом» Мадрид (1:1). Об этом сообщил AS.
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15' 1:1 Будимир – 58'
Удаления: нет / Беллингем – 39'
Аналогичным образом Комиссия по борьбе с насилием предложила оштрафовать на € 4 тыс. и запретить посещение спортивных объектов сроком на 12 месяцев двух человек, которые кричали и показывали ксенофобские и расистские жесты в адрес Винисиуса во время встречи «Реала Сосьедад» и «Реала» Мадрид (0:1).
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