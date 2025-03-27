«Акрон» сообщил об уходе голкипера

Голкипер Дмитрий Нагаев покинул тольяттинский «Акрон». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«22-летний вратарь работал в системе клуба почти три года. Дмитрий Нагаев присоединился к красно-чёрным в июле 2022 года. За главную команду голкипер сыграл одну игру – в октябре прошлого года в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против казанского «Рубина». Основную практику Дмитрий получал во Второй лиге за «Акрон-2»: в двух последних сезонах на его счету 26 матчей.

ФК «Акрон» благодарит Дмитрия за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.