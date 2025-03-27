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Переводчик Головлёв рассказал, как предотвратил побег Маазу с базы ЦСКА

Переводчик Головлёв рассказал, как предотвратил побег Маазу с базы ЦСКА
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв рассказал, как предотвратил побег футболиста Моусса Маазу с базы армейцев.

«Маазу больше на французском общался, и в целом был наименее понятен мне и прогнозируем. Говорят, чужая душа потёмки, но здесь реально ты не знал, чего ожидать. Апогеем стал его побег с базы. Он просто перепрыгнул через забор и пошёл по направлению к Калужскому шоссе.

Повезло, что я стоял на крыльце и заметил его идущим по дороге мимо шлагбаума базы. Был бы Маазу в гражданском — может, я с такого расстояния и не разглядел бы его. А он в форме шёл, в красно-синем костюме ЦСКА. Я сразу позвонил Роману Юрьевичу [Бабаеву]: «Тут Маазу куда-то собрался». А он мне: «Быстрее останавливай его!» Я ускорился: «Маазу, надо вернуться!» Я не был погружён во все подробности, но тогда Моусса исполнил что-то из ряда вон выходящее», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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