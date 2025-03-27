Литвинов: с Угальде так же было, Соболева может спокойно прорвать на голы

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результативности нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в чемпионате России.

«Ожидал ли я, что у Соболева будет 0 забитых мячей в РПЛ? У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался.

Соболева может спокойно прорвать на голы — у каждого форварда бывают такие отрезки, это нормально», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

После перехода из «Спартака» в «Зенит» 28-летний Александр Соболев провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями. На его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.