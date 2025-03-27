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Мажоритарный акционер «ПСЖ» может приобрести «Малагу» — L'Équipe

Мажоритарный акционер «ПСЖ» может приобрести «Малагу» — L'Équipe
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Qatar Sports Investments, мажоритарный акционер французского «Пари Сен-Жермен», может приобрести «Малагу» из второго испанского дивизиона. Об этом сообщил L'Équipe.

По информации источника, после «Пари Сен-Жермен» (в котором компании сейчас принадлежит около 87,5% акций клуба) и португальской «Браги» (21,67%) Qatar Sports Investments может приобрести «Малагу». Обе стороны находятся на продвинутой стадии переговоров по соглашению, стоимость которого оценивается в € 100 млн. В настоящее время испанский клуб принадлежит группе отелей и недвижимости Bluebay (49%) и катарскому бизнесмену Абдулле аль-Тани, но «Малага» находится под внешним управлением.

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