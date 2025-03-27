Переводчик ЦСКА вспомнил, как Вагнер Лав заводил себя и партнёров перед финалом Кубка УЕФА

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв поделился воспоминаниями о финале Кубка УЕФА в 2005 году.

«Такой уровень волнения я переживал, наверное, только в Глазго, когда решалось: попадём или не попадём в Лигу чемпионов. А перед финалом Кубка УЕФА мы четыре дня жили в Лиссабоне. Pestana Palace, шикарный отель. Обычно я стараюсь контролировать эмоции, но в день матча накатило ощущение, что на нас смотрит весь свет, а мы летим куда-то на Луну. Сложно было не поддаться панике. Но я посмотрел на Даниэла — как он шутливо раскланивался с лакеем на выходе из отеля, как переодевался и выходил на разминку. Своей невозмутимостью Карвальо меня успокоил.

У Вагнера, наоборот, глаза горели. Обычно он делал в раздевалке короткие переступчики, заводил себя. А тут начал повторять — словно сам себе и вместе с тем всем: «Кто боится — лучше не выходите на поле. Пусть играют те, кто горит». Глядя на Вагнера, на Даниэла, я понял: нам есть что противопоставить «Спортингу», мы тоже серьёзная сила», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.