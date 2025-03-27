Марцел Личка: «Оренбург» для меня — это домашняя команда

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится 29 марта. Ранее чешский специалист работал с оренбургской командой.

«Оренбург» для меня — это как бы домашняя команда, потому что я там работал три года. Ко мне очень хорошо относились. Можно сказать, все, кто работал тогда в клубе, работают и сейчас. Да, они находятся в сложной ситуации, но у меня всегда будет хорошее отношение к людям, работающим в этом клубе», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Динамо» — пятое. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.