Защитник «Оренбурга» Прохин: сейчас любая игра для нас как последняя
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Защитник «Оренбурга» Данила Прохин высказался о важности оставшихся игр команды в сезоне чемпионата России, а также о работе во время международной паузы. В субботу, 29 марта, «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас любая игра — хоть с первой, хоть с последней командой — для нас как последняя игра. У нас были выходные, было пару дней нагрузочных, потом опять выходной, и сегодня хорошо поработали. Да, была нагрузка, но это нужно для нас. У нас ещё есть дни до игры, где мы можем нагрузиться, и сейчас уже будем вкатываться, подходя к субботнему матчу», — сказал Прохин в интервью клубной пресс-службе.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 21 матч.
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