Иса Байтиев оценил дебют Ибишева в сборной России в матче с Гренадой

Экс-тренер «Ахмата» Иса Байтиев оценил дебют защитника грозненского клуба Турпала-Али Ибишева в сборной России в товарищеском матче с Гренадой.

«Моё мнение — Ибишев достойно сыграл с Гренадой. Мы все переживали за этого пацана, потому что первый раз попасть в сборную России — дорогого стоит. Рад за него. Игру смотрел, он практически без ошибок сыграл. Он вчера прилетел в Грозный, мы по телефону поговорили. Я ему объяснил, что дальше делать, что надо работать и ещё раз работать, чтобы снова попасть в сборную. Он меня слушает, потому что я многое за него отдал. Надеемся, что он будет оправдывать доверие и снова попадёт в сборную России», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.