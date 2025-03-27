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Иса Байтиев оценил дебют Ибишева в сборной России в матче с Гренадой

Иса Байтиев оценил дебют Ибишева в сборной России в матче с Гренадой
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Экс-тренер «Ахмата» Иса Байтиев оценил дебют защитника грозненского клуба Турпала-Али Ибишева в сборной России в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Моё мнение — Ибишев достойно сыграл с Гренадой. Мы все переживали за этого пацана, потому что первый раз попасть в сборную России — дорогого стоит. Рад за него. Игру смотрел, он практически без ошибок сыграл. Он вчера прилетел в Грозный, мы по телефону поговорили. Я ему объяснил, что дальше делать, что надо работать и ещё раз работать, чтобы снова попасть в сборную. Он меня слушает, потому что я многое за него отдал. Надеемся, что он будет оправдывать доверие и снова попадёт в сборную России», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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