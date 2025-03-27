Данила Прохин поделился ожиданиями от матча «Оренбурга» с московским «Динамо»
Поделиться
Защитник «Оренбурга» Данила Прохин высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 29 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команды будут стараться играть в футбол. Обе команды будут хотеть выиграть на 100%. Мы — точно. Я надеюсь только на положительный результат. Красивый будет футбол или нет — это уже не самое важное в нашей ситуации», — сказал Прохин в интервью клубной пресс-службе.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 21 матч. «Динамо» (39) располагается на пятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2025
-
17:27
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:02
-
15:56
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:53
-
14:43
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
14:07
-
13:53
-
13:48
-
13:40