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Данила Прохин поделился ожиданиями от матча «Оренбурга» с московским «Динамо»

Данила Прохин поделился ожиданиями от матча «Оренбурга» с московским «Динамо»
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Защитник «Оренбурга» Данила Прохин высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 29 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды будут стараться играть в футбол. Обе команды будут хотеть выиграть на 100%. Мы — точно. Я надеюсь только на положительный результат. Красивый будет футбол или нет — это уже не самое важное в нашей ситуации», — сказал Прохин в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 21 матч. «Динамо» (39) располагается на пятой строчке.

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