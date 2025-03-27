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Головлёв: не замечал у Вернблума русофобии. Наверное, в Европе сейчас так модно говорить

Головлёв: не замечал у Вернблума русофобии. Наверное, в Европе сейчас так модно говорить
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв отреагировал на критические высказывания экс-игрока армейцев Понтуса Вернблума о России и ЦСКА в шведских СМИ.

«Мне кажется, он стал жертвой информационного пузыря, в котором оказался. Сам по себе он ничего плохого против нас не имеет. Один из лучших периодов жизни Вернблум провёл в ЦСКА. Ему здесь было бесконечно приятно находиться — его же все любили, на руках носили. И сам Понтус чувствовал себя у нас важным действующим лицом. Я точно знаю: ему здесь очень нравилось. Не знаю, можно ли такие подробности печатать, но он рассказывал: «Эти русские совсем уже — у них даже унитаз с подогревом! Так кайфово ночью сесть на тёплое сиденье». Они жили в хорошем месте, в Резиденции Рублёво. Сообщение с Европой было налажено, с переводами никаких проблем — семье Вернблума тут во всех отношениях было комфортно. Поэтому мне сложно комментировать его высказывания. Мы с ним до сих пор на связи, поздравляем друг друга с днями рождения. Никаких русофобских высказываний я с его стороны не замечал. Наверное, это просто общий тренд, и сейчас так модно говорить в Европе. В любом случае Понтус оставил здесь часть своего характера и души», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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