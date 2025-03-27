Байтиев: Садулаев готов к топ-клубу РПЛ — не должен бояться идти в «Зенит»

Российский тренер Иса Байтиев высказался о прогрессе игроков «Ахмата» Арсена Адамова и Лечи Садулаева.

— Садулаев и Адамов очень достойно смотрелись на прошедшем сборе национальной команды России. Арсен забил хороший гол, Лечи отдал голевую передачу. Слишком хвалить их нельзя, но мне кажется, что они хорошо сыграли.

Лечи готов к топ-клубу РПЛ. Уйдёт или нет — решение руководства клуба, но моё мнение — он уже вырос. Знаю, что у него много вариантов.

— Есть интерес от «Зенита». Не опасно туда идти?

— Футболист не должен бояться, надо доказывать. Слежу за Семаком, он порядочный человек. Думаю, если Лечи будет показывать хороший уровень футбола, то и выходить на поле будет. По блату в футбол не играют, — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.