Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: у владикавказской «Алании» заблокировали счета в трёх банках

Источник: у владикавказской «Алании» заблокировали счета в трёх банках
Комментарии

У владикавказской «Алании» заблокировали счета в трёх банках вслед за подмосковными «Химками». Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

Отмечается, что это произошло из-за задолженности по налогам в 28 млн рублей. В ближайшее время «Алания» должна покрыть задолженность. Кроме того, у клуба отрицательный показатель собственного капитала: долгов больше, чем активов, на 480 млн рублей.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка после 25 матчей. В ближайшем туре «Алания» в гостях сыграет с новороссийским «Черноморцем» в субботу, 29 марта.

Материалы по теме
«Алания» прервала девятиматчевую серию без побед, в меньшинстве обыграв «Сокол»
Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android