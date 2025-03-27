Источник: у владикавказской «Алании» заблокировали счета в трёх банках

У владикавказской «Алании» заблокировали счета в трёх банках вслед за подмосковными «Химками». Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

Отмечается, что это произошло из-за задолженности по налогам в 28 млн рублей. В ближайшее время «Алания» должна покрыть задолженность. Кроме того, у клуба отрицательный показатель собственного капитала: долгов больше, чем активов, на 480 млн рублей.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка после 25 матчей. В ближайшем туре «Алания» в гостях сыграет с новороссийским «Черноморцем» в субботу, 29 марта.