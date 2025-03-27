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Сенат Парламента Казахстана одобрил закон, запрещающий финансировать легионеров из бюджета

Сенат Парламента Казахстана одобрил закон, запрещающий финансировать легионеров из бюджета
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Сегодня, 27 марта, сенаторы Казахстана рассмотрели закон, касающийся вопросов физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации. Об этом сообщил официальный сайт Сената Парламента Казахстана.

«В ходе заседания сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», нормы которого направлены на определение приоритетных видов спорта и их финансирование, взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта», — написано в сообщении.

В числе изменений в законодательстве введение запрета на финансирование за счёт бюджетных средств для спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана. Далее закон поступит на подпись президенту Казахстана.

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