Переводчик ЦСКА Головлёв: поначалу украдкой поглядывал на Игнашевича — всё ли ему понятно?

Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв поделился воспоминаниями о начале работы в армейском клубе.

«На первых порах мандраж перед теориями или тренировками был такой, будто в администрации президента предстоит важные переговоры переводить. Во-первых, перед тобой сидит чемпионская команда. Во-вторых — новый специалист. И если на звене переводчика оборвётся какая-то связь, и те, и другие будут недовольны. Какое-то время меня прямо потряхивало прилично. Я порой на Серёжу Игнашевича украдкой поглядывал: всё ли ему понятно? Нравится ли мой перевод? Он как референс был. Если Игнашевич одобрит, то и остальные одобрят. Сергей в высшей степени профессионал — больше 20 лет его знаю. Мы же вместе пришли в команду в 2004-м — я, Алдонин и Игнашевич. Практически ровесники: Сергей 1979 года рождения, мы с Женей — 1980-го. Они в одной комнате на третьем сборе в Нидерландах жили. У них потом своя траектория пошла, у меня — своя. Уже на позднем этапе Игнашевич учил молодых: если делаешь лесенку на тренировке, то делай чётко, в каждый квадратик наступай. Потому что это твоё тело, и от него зависит твой успех. Даже я в своей работе старался максимально равняться на профессионализм Сергея. Это была лучшая школа. Мне просто посчастливилось работать с незаурядными людьми, которые тебя тоже невольно заставляют совершенствоваться и расти над собой», — сказал Головлёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.