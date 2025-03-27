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Игрок ЦСКА Мойзес — о матче с «Партизаном»: и атмосфера, и приём были замечательными

Игрок ЦСКА Мойзес — о матче с «Партизаном»: и атмосфера, и приём были замечательными
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался по итогам товарищеского матча с белградским «Партизаном» (2:1). Футболист отметил, что впечатлён приёмом сербского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67'     0:2 Жемалетдинов – 90+1'     1:2 Йованович – 90+8'    

«Отличная поездка, нас очень хорошо встретили. «Партизан» действительно организовал нам шикарный приём. Атмосфера была замечательной. Для нас это была европейская поездка. И атмосфера, и приём были замечательными», — сказал Мойзес в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Партизаном» состоялась 22 марта. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.

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