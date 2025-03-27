Игрок ЦСКА Мойзес — о матче с «Партизаном»: и атмосфера, и приём были замечательными

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался по итогам товарищеского матча с белградским «Партизаном» (2:1). Футболист отметил, что впечатлён приёмом сербского клуба.

«Отличная поездка, нас очень хорошо встретили. «Партизан» действительно организовал нам шикарный приём. Атмосфера была замечательной. Для нас это была европейская поездка. И атмосфера, и приём были замечательными», — сказал Мойзес в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Партизаном» состоялась 22 марта. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.